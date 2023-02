Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul catastrofei cu care se confrunta Turcia și Siria crește de la o ora la alta. Peste 15.000 de oameni au murit, la aceasta ora, in cele doua țari, dupa cutremurele devastatoare de luni. A fost a treia noapte in care sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre…

- Oficialii au confirmat ca 12.391 de persoane au murit in Turcia in urma cutremurelor. Potrivit oficialilor sirieni și a unui echipe de salvare din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, numarul morților a ajuns la 2.992. Astfel bilanțul total al deceselor urca la 15.

- Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 12.049 de morti, inclusiv cetateni straini, potrivit autoritatilor. Printre decedati sunt si cetateni straini, informeaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Numarul persoanelor ucise in Turcia și Siria a crescut. Pana la aceasta ora sunt 12.049, dar numarul poate crește, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- A fost inca o noapte de cautari intense, in speranța ca vor mai fi gasiți supravietuitori dupa cutremurele violente de alaltaieri. In unele zone, operațiunile se desfașoara in conditii vitrege. Pentru mulți sinistrați, a fost a doua noapte petrecuta sub cerul liber.

- Bilanțul deceselor provocate de cutremurele devastatoare de luni a trecut de 7.200 de persoane in Turcia și Siria, potrivit Sky News, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sunt peste 6.300 de morti, zeci de mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un

- Lupta cu trecerea timpului, cu frigul și ploaia uneori torențiala au continuat marți, a doua zi dupa violentele cutremure ce au zguduit sud-estul Turciei și nordul Siriei. Bilanțul vieților pierdute este in creștere, depașind marți, la primele ore, 5000, iar cel al raniților atingea zeci de mii, atat…