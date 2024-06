Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele instarite „prezinta un risc mai mare de cancer” arata un nou studiu realizat la Universitatea din Helsinki, Finlanda, care a examinat relația dintre statutul socio-economic și o serie de boli.

- Intr-o discuție cu un veteran, Regele Charles al III-lea a dezvaluit ca și-a pierdut gustul, efect secundar curent in urma tratamentelor pentru cancer, ca radioterapia și chimioterapia. In cadrul unei vizite la Muzeul Aviației Militare din Hampshire, in timpul discuției cu un veteran, acesta i-a marturisit…

- Caștigatorul american al unui premiu de 1,3 miliarde de dolari la loterie are cancer. Barbatul de 46 de ani este bolnav de opt ani. El a anunțat ca va folosi banii pentru a cauta „un medic bun”.

- Medicii din Marea Britanie testeaza un vaccin oncologic personalizat cu ARNm pentru melanom, avand potențialul de a trata și alte tipuri de cancer. The post CANCER Primul vaccin ARNm personalizat pentru melanom, testat in Marea Britanie first appeared on Informatia Zilei .

- Una dintre principalele cauze ale deceselor cauzate de cancer in Marea Britanie este fumatul, iar Rishi Sunak vrea sa-l interzica. Mai exact, Marea Britanie este pe cale sa impuna masuri dure pentru a elimina fumatul, care a devenit una dintre cele mai mari cauze ale deceselor cauzate de cancer in aceasta…

- ​​​​​​​Numarul cazurilor de cancer va continua sa creasca la nivel mondial, potrivit statisticilor, astfel ca oamenii de știința cauta noi abordari și tipuri de tratamente pentru aceasta boala complexa in apariția careia sunt implicați mulți factori: gene

- Scandal cu taxa pe boala intre Guvern și pacienți, dar și intre Guvern și opoziție! Deși se vehicula ideea ca, ajunsa la deputați, taxa pe boala va fi eliminata la pacienții oncologici, cei cronici și la femeile gravide, premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi in ședința de Guvern scutirea de la plata…

- Reprezentanții COPAC ii transmit public premierului Marcel Ciolacu ca vor ataca „pe toate caile posibile” orice decizie care instituie impozit pe sumele incasate de bolnavii cronici in perioadele de concediu medical.