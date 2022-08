Stiri pe aceeasi tema

Ministerul de Externe al Rusiei a confirmat ca sunt in curs de desfașurare negocieri privind un posibil schimb de prizonieri cu SUA, dar a precizat ca nu s-a ajuns inca la "niciun rezultat concret".

Administratia de la Washington s-a declarat increzatoare, joi seara, ca secretarul de Stat, Antony Blinken, va discuta curand cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in pofida anuntului Kremlinului ca, deocamdata, nu exista un acord cu Statele Unite privind un schimb intre detinuti.

Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a 'razboiului hibrid' dus de tarile NATO impotriva Rusiei, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Ucraina a anuntat, miercuri, ca a realizat cel mai mare schimb de prizonieri cu Rusia, fiind vorba de 144 de soldati, inclusiv 95 de "aparatori ai Azovstalului", otelaria din Mariupol (sud-est), care aparasera acest oras-port asediat de armata rusa timp de cateva saptamani inainte de a se preda,…

Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News.

Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, sambata, ca raspunsul Moscovei la acumularea de forte NATO in Polonia va fi "proportional si adecvat", a relatat agentia de stiri Interfax, citand un diplomat rus, potrivit Reuters.

La televiziunile rusești se dezbate daca prizonierii de razboi trebuie spanzurați, impușcați sau sfartecați ca in perioada medievala.

Declaratiile recente ale unui consilier din Ministerul ucrainean al Energiei despre conducta petroliera ce aprovizioneaza Ungaria cu petrol din Rusia sunt ''socante si inacceptabile'', a transmis vineri un secretar de stat din Ministerul de Externe ungar, relateaza agentia MTI, potrivit agerpres.