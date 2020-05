Speranțe pentru bolnavii COVID-19: Un nou TRATAMENT dă rezultate bune Sperante pentru salvarea pacientilor infectati cu noul coronavirus care risca sa moara daca fac forme severe de Covid-19. Tratamentul cu anticoagulant, folosit inca de la internare, da rezultate bune. Pacientii nu au mai ajuns sa fie intubati, la terapie intensiva. Mai multe spitale din tara il folosesc preventiv, chiar de la inceput, inclusiv la cei fara... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

