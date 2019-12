Speranţe de 2… 020 Noi cei care am ramas aici suntem niste optimisti incurabili. Aproape nimic din ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani nu ar indica un viitor luminos in Romania, in care cainii sa umble cu covrigi in coada. Am tot sperat. Ca vor fi pedepsiti cei care au gresit inainte de 1990 si cei de […] Articolul Sperante de 2… 020 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare. "Am avut o prima discutie foarte buna. Suntem hotarati sa continuam Parteneriatul strategic…

- Noul prim ministru al Romaniei, Ludovic Orban, și-a publicat declarația de avere la o luna dupa preluarea mandatului, iar potrivit acesteia Orban ar fi cel mai sarac premier pe care l-a avut Romania. Potrivit declarației de avere, publicata ieri pe site-ul Guvernului, premierul locuiește in județul…

- Konstantinos Passaris, care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru o crima comisa in anul 2001 va fi extradat in Grecia. Un judecator de supraveghere a avizat favorabil extradarea celui supranumit și „Fiara din Balcani”. Passaris a fost condamnat la inchisoare pe viața in anul 2003, dupa ce…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Daniel-Virgil Popescu, a declarat joi ca in Romania nu s-a facut promovare turistica tintita si nu exista un management coordonat al destinatiilor turistice, iar principala problema a Romaniei turistice este infrastructura.

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Un dosar care viza scoaterea din tara a unor documente secrete de catre un angajat al Nis Petrol, filiala din Romania a Gazprom, este plimbat de cinci ani intre procurori. Cele mai grave dintre acuzatii au fost clasate, cercetarile continuand fata de o angajata a Gazprom acuzata de fals.

- 'Exista, din punctul nostru de vedere al ALDE, o poziție foarte clara. Am spus ca vom sprijini alcatuirea unui guvern bazat pe PNL, probabil un Guvern monocolor, aceasta ar fi cea mai buna formula. Nu vom da un cec in alb domnului Orban sau PNL-ului. Vom avea foarte multa grija. Vom pune cateva condiții,…

- Un microbuz care transporta opt pasageri din Republica Moldova spre Germania a intrat intr-un stalp de beton, in localitatea clujeana Bunesti. La fața locului s-au deplasat o autospeciala pentru descarcerare si trei ambulante SAJ.