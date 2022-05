O mare parte dintre cancerele de sange se vindeca in anul 2022, iar lupta impotriva acestor boli „trebuie sa fie a noastra, a tuturor”, afirma, cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerelor de Sange, Alina Tanase, medicul care a dezvoltat, in ultimii 10 ani, o secție de transplant medular la standarde occidentale in cadrul Institutului Clinic Fundeni din București.

