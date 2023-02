Stiri pe aceeasi tema

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- Brigada 299 de aviație tactica a anunțat luni ca și-a pierdut unul dintre cei mai buni ofițeri, maiorul Danilo Murașko, in varsta de 24 de ani, transmite publicația ucraineana Kyiv Independent . Pilotul a fost ucis in timpul unei misiuni de lupta in estul Ucrainei, vineri, 27 ianuarie. Avionul sau a…

- Mercenarii din cadrul grupului paramilitar rus Wagner, care lupta in zona Bahmut, in estul Ucrainei, unde revendica cucerirea localitatii vecine Soledar, constituie un sfert din fortele ruse, potrivit "spionajului occidental", scrie The Guardian. Angajati in Donbas de la inceputul Razboiului rus din…

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas (estul Ucrainei) si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in 'conditii foarte dificile', a declarat duminica seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat

- Drumul de la Kostiantinivka la Bahmut este ca și cum ai cadea de pe o stanca a civilizației. Pocniturile focurilor de tun ale tancurilor care pleaca anunța apropierea de una dintre cele mai active parți ale liniei frontului din regiunea Donbas din estul Ucrainei.

- Un fost director al agenției spațiale ruse a fost ranit miercuri de bombardamentele ucrainene in estul Ucrainei, potrivit agenției de presa de stat TASS, preluata de CNN . Fostul director al Roscomos, Dmitri Rogozin, care acum conduce o echipa de voluntari militari ruși in regiunea Donbas, a fost dus…

- Forțele armate ucrainene „se agața” de orașul Bahmut din estul Ucrainei, in timp ce luptele fac ravagii in jurul sau, a declarat armata Kievului, potrivit CNN . ”Bahmut este Ucraina. Bahmut este in picioare, Bahmut rezista”, a scris pe canalul sau de Telegram un purtator de cuvant al Forțelor Armate…

- Țarile occidentale au transformat Ucraina „intr-o colonie” și-i „exploateaza” poporul, pe masura ce continua sa-i livreze arme in razboi, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, citat de agenția rusa TASS.„Timp de cațiva ani, Occidentul a exploatat fara rușine resursele (Ucrainei), a incurajat…