Speranţa de viaţă a americanilor s-a redus din cauza pandemiei de COVID. Este cel mai mare declin după anii 1921-1923 Speranta de viata a americanilor s-a redus cu aproape un an in 2021, dupa ce a pierdut deja un an si jumatate in 2020, principala cauza fiind pandemia de COVID-19, au anuntat miercuri autoritatile americane in domeniul sanatatii, relateaza AFP, conform AGERPRES.

