- Speranta de viata a scazut in 2020 cu aproape doi ani in Statele Unite, in principal din cauza pandemiei de COVID-19 si a supradozelor de droguri, potrivit noilor date publicate de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numarul cazurilor de COVID a scazut in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii spune ca sunt cifre care dau sperante si datorita celor care poarta masca. Mor totusi inca multi romani de Covid, cate 25 pe zi, in medie, si e nevoie de prudenta, spun medicii.

- Speranța medie de viața in Germania a scazut simțitor intre 2019 și 2021, potrivit biroului național de statistica, o schimbare pe care o atribuie numarului neobișnuit de mare de decese in timpul pandemiei de coronavirus. Speranța de viața pentru fetele nou-nascute a fost anul trecut de 83,2 ani, iar…

- Producatorul auto a livrat 490.000 de masini de pasageri din aprilie pana in iunie, in scadere cu 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru prima jumatate a anului 2022, divizia sa de autoturisme a inregistrat o scadere cu 16% a vanzarilor, la un total de 998.000 de livrari. Vanzarile din…

- Livrarile de vehicule electrice ale Tesla au scazut cu 18% in trimestrul doi, din cauza problemelor lantului de aprovizionare, provocate de restrictiile impuse de China din cauza pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.

- Mai putin de o treime dintre angajatii romani au reusit sa aiba un regim de viata sanatos in timpul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2, arata un studiu realizat luna aceasta de BestJobs. Cercetarea arata ca aproape 4 din 10 salariati romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, iar…

- Speranța de viața la naștere in țara noastra a scazut considerabil in anii de pandemie, ajungand pana la 72,9 ani. Este printre cele mai mici din Europa. Speranța de viața s-a intors la nivelul care a fost inregistrat in urma cu 14 ani.

- Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina au dus la o crestere accelerata a inflatiei, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului National de Statistica, erodand situatia financiara a romanilor.