Speranţă de alegător: să aibă copiii un viitor mai bun! In turul doi al prezidentialelor, votantii din Dolj au iesit la urne cu speranta ca va fi mai bine, dar si cu mahnirea ca nu s-a schimbat mai nimic in 30 de ani. In unele sectii de vot, numarul alegatorilor a fost similar cu cel din turul intai, in timp ce in altele oamenii s-au mobilizat mai greu sa mearga sa isi exprime optiunile, cel putin in prima parte a zilei. La Cerat si Segarcea, oamenii vor locuri de munca si un viitor mai bun pentru copiii lor. „Sa faca de toate pentru tara, sa dea locuri de munca“, isi doreste un locuitor din Cerat de la viitorul presedinte. Aceeasi asteptare o are… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

