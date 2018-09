Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, va fi audiata marti la Parchetul General in dosarul violentelor de la mitingul diasporei din 10 august. In acest dosar au mai fost audiati colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmerie, care i-ar fi coordonat pe jandarmii violenti, viceprimarul…

