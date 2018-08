Speranta Cliseru contrazice spusele lui Carmen Dan: NU am fost in Piata Victoriei

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Speranta Cliseru spune ca nu a fost in Piata Victoriei in 10 august, la mitingul diasporei, contrazicandu-i astfel pe ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, precum si pe coordonatorul interventiei jandarmilor Laurentiu Cazan, care au afirmat ca prefectul a fost prezent la fata…

- Carmen Dan a declarat, marti, ca nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, in ziua de 10 august, cand a avut loc mitingul diasporei, si ca a aflat despre ordinul de interventie in forta a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice dupa ce acesta a fost semnat. Speranta Cliseru a fost…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Modul in care a acționat Jandarmeria Romana in timpul mitingului de vineri seara, in Piața Victoriei, va fi discutat in Parlament. Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni, marți, in ședința de urgența in care se va discuta solicitarea PNL de a-i audia pe ministrul de Interne, Carmen…

- Ludovic Orban a anuntat luni ca PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor…

- PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in "lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor" din Piata Victoriei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor persoane care au coordonat interventia in forta a jandarmilor la protestul de vinerea trecuta.

- PNL va depune o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan, al prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si pe numele altor "actori politici sau guvernamentali" care sunt responsabili de interventia in forta a…