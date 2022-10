Stiri pe aceeasi tema

Belgianul Thibaut Courtois (Real Madrid) a castigat Trofeul Iasin, pentru cel mai bun portar, luni, la Paris, in cadrul galei premiilor Balonul de Aur, transmite AFP.

Internationala spaniola Alexia Putellas (FC Barcelona) a castigat pentru a doua oara consecutiva trofeul Balonul de Aur, pentru cea mai buna fotbalista a sezonului (2021-2022), luni seara, in gala desfasurata la Paris, transmite AFP.

Francezul Karim Benzema (Real Madrid) este considerat marele favorit la castigarea Balonului de Aur, trofeu care va fi decernat in aceasta seara de France Football, la Paris, la Theatre du Chatelet, potrivit news.ro.

France Football a anuntat crearea "Premiului Socrates", o noua recompensa pentru jucatori care se va decerna in cadrul ceremoniei Balonul de Aur, in data de 17 octombrie, la Paris, informeaza AFP, potrivit news.ro.

Accidentarea suferita la coapsa dreapta de Karim Benzema in timpul meciului de marti cu Celtic Glasgow nu este una foarte grava, insa atacantul lui Real Madrid va fi indisponibil pana in octombrie, informeaza EFE.

Atacantul Kylian Mbappe a revenit, intr-un interviu acordat New York Times in iunie si aparut marti, la discutia avuta cu presedintele Emmanuel Macron, care i-a spus sa ramana in campionatul Frantei, la Paris Saint-Germain, desi jucatorul era dorit de Real Madrid, potrivit news.ro.

Premierul interimar al Israelului, Yair Lapid, i-a transmis, luni, presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca se opune reactivarii Acordului nuclear cu Iranul si va continua eforturile pentru a opri Teheranul sa se doteze cu arme nucleare.

Turistii au revenit in capitala Frantei, iar anticarii de pe malurile Senei - asa numitii buchinisti - nu se mai tem ca pandemia de COVID-19 ar putea pune capat unei traditii care dateaza din secolul al XVI-lea, relateaza Reuters.