Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu a obținut 52,5% dintre voturi la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, arata datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, dupa numararea a 99,49% dintre voturi. Scorul este cel mai mare obținut vreodata de vreun concurent…

- „Sfarșitul domniei hoților asupra Moldovei”, așa a descris Maia Sandu rezultatul alegerilor parlamentare, duminica seara, imediat dupa anunțarea primelor rezultate. De atunci, avansul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a crescut, ajungand la peste 50% din voturile exprimate „Sper ca astazi sa…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, liderul de la Chisinau a subliniat ca, prin votul lor, alegatorii au pus umarul la intarirea democratiei in R. Moldova. Totodata, Maia Sandu si-a manifestat nemultumirea fata de modul in care au functionat institutiile statului implicat in organizarea alegerilor."Va…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, duminica seara, un mesaj de multumire alegatorilor moldoveni care au participat la alegerile parlamentare anticipate.Intr-un mesaj postat pe Facebook, liderul de la Chisinau a subliniat ca, prin votul lor, alegatorii au pus umarul la intarirea…

- „Sper ca astazi sa fie finalul unei ere grele pentru Moldova, sper ca astazi sa fie sfârșitul domniei hoților asupra Moldovei”, a transmis duminica seara președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, fostul președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul partidul reformist…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Maia Sandu le-a mulțumit tuturor celor care au mers duminica la vot. © Sputnik / Mihai CarausRezultatele alegerilor dupa procesarea a 80% din voturi: Cat au acumulat PSRM și PCRM"Dragi cetațeni, va mulțumesc celor care ați mers astazi la vot și ați pus umarul la…

- Europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, efectueaza o vizita oficiala in perioada 23 – 25 mai 2021 in Republica Moldova. „Am ajuns la Chișinau. Acum ma apuc de treaba. Scopul e clar: modernizarea Republicii…

- Președintele Klaus Iohannis o va primi la Cotroceni, marți, pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.Conform Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programata de la ora 17.30.Maia Sandu a luat parte luni la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. În…