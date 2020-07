Stiri pe aceeasi tema

- Poeta Carmen Antoaneta Marcean a lansat cel de-al noualea volum de poezie, „Caietul cu povești", volum scris in perioada mai 2018 - mai 2020. Cartea a aparut la Editura PIM, Iași, 2020, cu o prefața scrisa de distinsa scriitoare suceveana Gina Puica. Dupa cum ne-a spus autoarea ...

- Bucurestiul se claseaza în primele locuri în top 25 de orase europene din punct de vedere al oportunitatilor pentru startup-uri si tehnologie, în clasamentul Tech Cities of the Future realizat de fDi, divizie a Financial Times, si compania TNW (The Next Web), citat de Mediafax. Iasi…

- Consilierii locali continua sa sfideze normele urbanismului in promovarea propriilor lor proiecte imobiliare. Recent, „Ziarul de Iasi" a scris despre cei mai prolifici consilieri-imobiliari ale caror afaceri au inflorit in actualul mandat. Pe lista il mai putem include si pe Bogdan Crucianu, consilier…

- Un tanar de 25 de ani din localitatea Scobalteni, dupa ce a baut zdravan, s-a aruncat de pe un dig in iazul din zona. Tanarul mai avusese la activ mai multe tentative de suicid. A fost gasit in coma pe malul iazului. "Totul s-a petrecut pe fondul consumului excesiv de etanol. Nu este prima data cand…

- Pana astazi, 9 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.749 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.910 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.345 persoane diagnosticate…

- Valabilitatea abonamentelor nefolosite dupa declararea starii de urgenta va fi prelungita, transmite Compania de Transport Public (CTP) Iași. Directorul CTP Iasi, Cristian Stoica, a declarat ca perioada...

- Odata cu ridicarea masurilor impuse de starea de urgenta, in municipiul Iasi va fi reluat transportul public de persoane, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. El a spus ca toate cele 700 de persoane de la Compania de Transport Public, aflate in somaj tehnic, vor fi rechemate la serviciu. Vor fi…

- Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie mobila din tara va furniza Primariei senzori pentru monitorizarea calitatii aerului. In acest sens, municipalitatea ieseana a atribuit direct un contract in valoare de 61.600 lei prin intermediul sistemul national de achizitii publice (SICAP). Contractul…