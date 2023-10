Speculă cu proiecte de energie regenerabilă. Investitorii ar trebui să plătească garanții sau amenzi dacă întârzie proiectele Unii dezvoltatori de proiecte de energie regenerabila solicita și obțin avize de racordare la rețea, insa nu intenționeaza sa finalizeze capacitațile și sa le puna in funcțiune, ci mai degraba sa le vanda altora. Astfel ca se blocheaza accesul la rețea al celor care doresc cu adevarat sa produca electricitate verde, se arata intr-un studiu realizat de Consiliul Concurenței și ANRE. Cele doua instituții propun solicitarea unor garanții de execuție sau introducerea unor sancțiuni pentru cei care intarzie proiectele. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

