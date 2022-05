Spectatorii au invadat terenul după ce Saint-Etienne a retrogradat Au existat probleme cu mulțimea cand fanii și spectatorii au invadat terenul, dupa ce Saint-Etienne a retrogradat din Ligue 1, in urma unei infrangeri la loviturile de departajare cu Auxerre, in playoff-ul de duminica (29 mai), a aratat un videoclip al unor martori oculari. Un martor ocular din interiorul stadionului a filmat momentul in care fanii au ajuns pe teren, conform Reuters. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, in timp ce jucatorii s-au intors in vestiarele lor dupa ce unii suporteri au invadat terenul și au aruncat cu torțe din tribune, a informat presa franceza.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a stabilit, luni, emiterea unui ordin european de ancheta in vederea identificarii precise a locației in care se afla incarcerata Elena Udrea pe teritoriul Bulgariei, pentru audierea acesteia prin videoconferința in mega-dosarul Hidroelectrica. La termenul de luni al acestui…

- Vizita pe care o efectueaza vineri la București premierul Bulgariei, Kiril Petkov, are pe agenda și discutarea detaliilor colaborarii intre Romania și Bulgaria pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunare dupa zeci de ani in care s-a ajuns sistematic la blocarea circulației navelor din cauza…

- Nicolae Ciuca ii linisteste pe romani dupa ce Rusia a oprit furnizarea de gaze catre Polonia și Bulgaria. Premierul Nicolae CIuca a afirmat, miercuri seara, ca Romania nu este afectata decizia Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei, iar in acest moment Romania extrage mai mult gaz decat…

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Minele de razboi din zona portului Odesa ar pluti in deriva din cauza unei furtuni care a rupt lanțurile de ancorare. O nava de cautare a pornit deja din portul militar Constanța in cautarea dispozitivelor explozive extrem de periculoase.Traseul minelor ține acum doar de curenții din Marea Neagra.„Din…

- Un sirian de 34 de ani, care s-a urcat intr-un camion (fara știrea șoferului) in Bulgaria și s-a ascuns printre coletele cu marfa transportata, a fost gasit marți de polițiștii de frontiera giurgiuveni, in stare de hipotermie. Sirianul a ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale. Potrivit reprezentanților…