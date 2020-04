Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Anak Krakatau din Indonezia a erupt in noaptea de vineri spre sambata, aruncand cenusa si lava la 500 de metri in aer, a anuntat sambata agentia de vulcanologie din aceasta tara, transmite dpa. Nivelul de alerta la acest vulcan, situat intre insulele Java si Sumatra, a ramas la trei, cel mai…

- Nivelul de alerta la acest vulcan, situat intre insulele Java si Sumatra, a ramas la trei, cel mai inalt nivel, a adaugat Centrul pentru Vulcanologie si Atenuare a Riscurilor Geologice. In timpul unei eruptii din decembrie 2018, vulcanul Anak Krakatau a provocat un tsumani care a ucis peste…

- Vulcanul Anak Krakatau din Indonezia a erupt in noaptea de vineri spre sambata, aruncand cenusa si lava la 500 de metri in aer, a anuntat sambata agentia de vulcanologie din aceasta tara, transmite dpa potrivit Agerpres. Nivelul de alerta la acest vulcan, situat intre insulele Java si Sumatra, a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre…

- Masuri și mai dure la nivelul județului Gorj pentru a preveni apariția și raspandirea coronavirusului. Autoritațile județene au transmis aproape in fiecare zi apeluri catre cetațeni, din cauza cornavirusului. Astfel, se recomanda tuturor cetațenilor care sosesc in județul Gorj din țari afectate de coronavirus,…

- E alerta in centrul Capitalei - Un colet suspect a fost abandonat in centrul Bucureștiului. Conform Antena 3, acesta ar fi fost amplasat in vecinatatea unui magazin de haine. SRI a intervenit urgent.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel anunța ca barbatul infectat cu coronavirus…

- Tanimbar, insula unde s-a produs seismul, se afla in sudul Arhipelagului Moluce, din estul Indoneziei. Zona se afla in "Cercul de Foc al Pacificului" si a fost zguduita periodic de cutremure puternice si alerte de tsunami. Insula Tanimbar are aproximativ 120.000 de locuitori, iar martori oculari…

- Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 7,7, a zguduit sudul Cubei si Jamaica, în nord-vest, marti, la ora locala 14.00. În urma seismului produs la o adâncime de 10 kilometri a fost emisa o alerta de tsunami valabila pentru Jamaica, Insulele Cayman…