Stiri pe aceeasi tema

- Stare de urgența in Indonezia, dupa ce vulcanul Merapi a erupt duminica, expulzand o coloana de cenusa care a ajuns la o inaltime de 1.000 de metri. ”Eruptia vulcanului s-a produs la ora locala 10:46 (3:46 GMT) si a durat 155 de secunde”, a declarat, intr-un comunicat, Agus Wibowo, purtator de cuvant…

- Vulcanul Merapi din Indonezia a erupt duminica dimineata expulzand o coloana de cenusa care a ajuns la o inaltime de 1.000 de metri, a anuntat un reprezentant al agentiei pentru situatii de urgenta, citat de DPA. Eruptia vulcanului s-a produs la ora locala 10:46 (3:46 GMT) si a durat 155…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele ramanand incarcerata, joi dupa-amiaza, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal pe DN 7, la iesirea din Calimanesti inspre Sibiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres.…

- Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența din MAI au trimis un comunicat de presa, in care anunța ca, pe internet, circula un fake news, in care a fost implicat numele instituției.Citește și: Elena Udrea iese la rampa! Ce se intampla, de fapt, cu Alina Bica "Avand in…

- "Avand in vedere situatia creata la groapa de gunoi din municipiul Sighisoara, am dispus, in cursul acestei dimineti, convocarea Comitetului local pentru situatii de urgenta al municipiului Sighisoara. De asemenea, i-am solicitat inspectorului sef al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Dupa discutiile legate de incidentul nuclear din Rusia, iesenii s-au ingramadit in farmacii pentru a cumpara pastile cu iodura de potasiu. Medicamentele sunt folosite in cazul expunerii la radiatii, fiind vandute doar la recomandare medicului. Saptamana trecuta, si farmaciile din Suceava au fost luate…

- Incendiile au izbucnit in sase provincii, ridicand poluarea aerului in anumite regiuni la niveluri periculoase pentru sanatate, a declarat Agus Wibowo, purtator de cuvant al Agentiei Nationale de Gestionare a Dezastrelor Naturale. 'Cel putin 358 de focare active au fost detectate luni', a precizat…