- SCM Rm. Valcea si-a schimbat antrenorul inaintea meciului cu Gloria, de sambata, de la Sala Sporturilor, din a treia etapa a Ligii Nationale de handbal feminin. Clubul valcean a renuntat la acordul cu Goran Kurtes si l-a instalat pe banca tehnica pe norvegianul Bent Dahl, antrenorul secund al echipei…

- Al doilea meci al sezonului la Sala Sporturilor vine pentru handbalistele Gloriei cu un adversar de prima mana! SCM Rm. Valcea este echipa pe care fetele lui Aurelian Rosca o vor intalni sambata, de la ora 11.00, in etapa a 3-a a Ligii Nationale. Clubul din Crang a inceput deja pregatirea acestui joc…

- Și un “lup” tanar in poarta celor de la HC Buzau, pe langa experimențații Bogdan Manole și Mohsen Babasafari. Eugen Craciunescu este ultimul transfer al echipei buzoiene, perfectat chiar inaintea meciului inaugural al Ligii Naționale, de la Sala Sporturilor, impotriva nou-promovatei CSM Alexandria.…

- CS Universitatea Cluj a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 20-19 (10-10), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal masculin. Alexandru Laslo, cu 4 goluri, a fost cel mai bun marcatori al clujenilor. Marius Sadoveac a inscris 9 goluri pentru…

- Dupa mai bine de un an, HC Buzau a revenit in Sala Sporturilor pentru un meci oficial. In runda inaugurala a noii ediții a Ligii Naționale de handbal masculin, echipa buzoiana a avut parte de un adversar in premiera in primul eșalon, nou promovata CSM Alexandria, intr-o partida disputata duminica seara.…

- Handbalul buzoian a bifat, duminica, o performanta fara precedent! Gloria a castigat Cupa Romaniei si, totodata, si Supercupa, dupa ce a invins-o pe CSM Bucuresti, scor 35-29, in finala disputata in Sala Sporturilor din Braila. Tot duminica, la Sala Sporturilor, in primul meci din noul campionat al…

- HC Buzau susține o ultima partida de pregatire inaintea startului noului sezon al Ligii Naționale. Vineri, la Sala Sporturilor, de la 17.30, echipa buzoiana o intalnește pe CSM București, formație condusa de fostul antrenor al ,,lupilor”, Eliodor Voica, și la care a ajuns in aceasta vara, de la Dinamo,…

- HC Buzau pregatește cu motoarele turate la maxim viitorul sezon al Ligii Naționale, care va porni la drum la sfarșitul acestei luni. Dupa dubla cu CSM Focșani, in care fiecare s-a impus pe propriul teren, seria meciurilor amicale tari a continuat la Sala Sporturilor, cu o confruntare impotriva Stelei…