Spectaculos: Cum „arată” pachetul energetic al Austriei, destinat să ajute gospodăriile şi companiile “Multi oameni depind de automobilul lor si nu pot face trecerea in scurt timp. Oamenii acestia trebuie ajutati. De asemenea, sprijinim companiile care sufera de pe urma preturilor ridicate la energie”, a anuntat Ministerul Energiei din Austria. Acestea sunt doar unele dintre „componentele” ale spectaculosului pachet de masuri dezvaluit azi de catre guvernul austriac. Guvernul austriac a dezvaluit duminica un pachet de masuri, in valoare de doua miliarde de euro, destinat sa ajute gospodariile si companiile sa faca fata cresterii preturilor la energie, in contextul invaziei rusesti in Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

