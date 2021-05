Viaductul rutier Aciliu, cel mai inalt din Romania, se afla pe ruta autostrazii A1, pe segmentul de 82 de kilometri a sectiunii Orastie-Sibiu. Are o lungime de peste un kilometru, cu 14 deschideri de 78 metri fiecare si cu o latime de 24 metri. Pilonii au fost implantati 40 m in solul nisipos, iar al cincilea pilon are inaltimea de 80 de metri, de la nivelul solului la nivelul viaductului. Cosntructia viaductului, inceputa in 2014, a intampinat multiple probleme de-a lungul anilor din cauza lipsei unui studiu geomofologic, dar si din cauza unui proiect gresit, fiind afectat in timp de alunecari…