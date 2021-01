Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un grav accident rutier produs in aceasta dimineața la Vatra Dornei. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate patru persoane dintre care una a fost incarcerata și este in stare de inconștiența. Accidentul s-a…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a coborit de la 2,85 la 2,76 la mia de locuitori. La Radauți, incidența cumulata este de 4,23, la Vatra Dornei de 2,54, la Falticeni de 2,24 și la Cimpulung de 2,09. Pe linga Radauți, in „zona roșie” COVID, cu rate de peste 3, se mai […] The…

- Un șofer a fost ranit și a ajuns la spital in urma unui accident care a avut loc astazi dupa amiaza pe DN 17B, in localitatea Crucea. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident au fost implicate doua autoturisme, care s-au lovit frontal. „In urma unui accident rutier dintre doua…

- “Prima indemnizație primita in calitate de consilier local USR PLUS al municipiului Vatra Dornei am donat-o astazi catre centrul social pentru copii „Casa Vladimir” din oraș, unde Asociația Filantropica Creștina Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, sub inimoasa coordonare a doamnei Iulia Negrea, asigura…

- In municipiul Suceava, aflat in zona galbena, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de 2,70 la 2,54. Dintre municipiile din județ, in zona roșie, cu incidențe cumulate de peste 3 sunt Radauți, cu 3,49 și Vatra Dornei, cu 3,38. La Falticeni, rata e de 1,98, iar la Campulung, de 1,96. In zona…

- Radauți este unicul municipiu din județul Suceava in zona roșie, din cauza ca numarul cazurilor de coronavirus a trecut de 3 la mia de locuitori. La Radauți, rata de infectare este de 3,57. Celelalte municipii din județ sint in zona galbena. In Suceava, rata a scazut de la 2,84 la 2,66, la Vatra Dornei…

- In municipiul Suceava, aflat in zona roșie, unde se aplica restricții, rata de infectare cu COVID-19 s-a majorat de la 3,71 la 3,73 la mia de locuitori. La nivelul județului, incidența cumulata a scazut de la 2,16 la 2,13 fara focare. In municipii, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza la…

- Poliția municipiului Vatra Dornei impreuna cu reprezentanți din cadrul DSP Suceava, au fost efectuate verificari privind respectarea restricțiilor anticovid la unitațile de cazare de pe raza comunei Dorna Candrenilor. Cu ocazia controlului efectuat la o pensiune situata pe raza comunei Dorna Candrenilor,…