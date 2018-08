Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini de la locul accidentului aviatic din Fratauții Vechi, Suceava . Fotografiile arata epavele celor doua avioane prabușite. UPDATE. Potrivit medicului Diana Cimpoesu, medic-sef al Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean Sfantul Spiridon din Iași, pilotul supraviețuitor…

- Doua avioane s-au ciocnit in zbor in județul Suceava. Unul dintre piloți a murit, iar celalalt se afla in stare foarte grava, fiind transportat la Iași. Accidentul aviatic s-a produs in timpul antrenamentului pentru show-ului aviatic de la Suceava. Avioanele aparțin firmei timișorene Skybolt of Romania…

- Imagini doua avioane s-au ciocnit in zbor și s-au prabușit, la Suceava.foto Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor si s-au prabusit, sambata, in localitatea Fratautii Vechi, judetul Suceava. Accidentul aviatic a avut loc in timpul unor zboruri de antrenament pentru un show aviatic care…

- Mitingul aviatic Suceava Air Show 2018 a fost anulat dupa tragedia care a avut loc astazi pe aerodromul din Fratauti, in urma careia un pilot si-a pierdut viata. Informația a fost confirmata de directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare" Suceava. Show-ul aviatic era programat sa inceapa ...

- Spectacolul aviatic „Suceava Air Show” se desfașoara sambata dupa amiaza pe aeroportul „Stefan cel Mare” din localitate. La show-ul aviatic vor evolua profesionisti din elita Aeroclubului Romaniei cu formatia Hawks of Romania, Iacarii Acrobati si pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legenda a acrobatiilor…

- Un grav accident s-a produs în apropiere de Peresecina, raionul Orhei. Potrivit primelor informații, doua vehicule s-au ciocnit violent. Accidentul s-a produs acum câteva minute lânga Peresecina. La fața locului au ajuns salvatorii.O femeie a fost ranita.…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc duminica, in ...

- Accident aviatic groaznic petrecut in Cuba. Peste 110 oameni și-au pierdut viața, iar 20 dintre aceștia erau chiar preoți. Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor.…