- Piesa „Navigatorul", nominalizata la Premiul Tony si Premiul Olivier, scrisa de autorul dramatic irlandez Conor McPherson in 2006, se va juca vineri, 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Național din Targu Mureș. Actiunea e plasata in Baldoyle, o suburbie din Dublin, in Ajunul Craciunului,…

- David Mathe, elev in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut medalie de argint la Olimpiada Naționala de Matematica, competiție școlara care a avut loc in perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Gradiștei, Brașov. Performanța remarcabila obținuta de David Mathe a fost completata…

- Corul National de Camera Madrigal „Marin Constantin" aniverseaza maine 60 de ani de la prima sa repetitie, care a avut loc pe 11 aprilie 1963 la Conservatorul din Bucuresti. Primul concert public al ansamblului avea sa aiba loc dupa trei luni de repetitii, la Teatrul de Stat din Brasov, cu lucrari preclasice…

- De Paște, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin" revine pe scenele din țara cu Spectacolul extraordinar „Saptamana Patimilor". Pana in 13 aprilie 2023, Corul Madrigal va susține mai multe spectacole prin care va marca sarbatoarea fundamentala a creștinatații. Un astfel de spectacol va…

- Sala Ansamblului Artistic Profesionist "Mureș" din Targu Mureș va gazdui, in data de 19 aprilie, de la ora 19.00, spectacolul extraordinar "Miorița". "Un spectacol inedit plin de emoție și sensibilitate va așteapta sa il vizionați miercuri, 19 aprilie 2023, de la ora 19.00, la Sala Ansamblului "Mureșul".…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Mures, Farcaș Mihai-Dan, a anuntat, joi, 9 martie, prin intermediul unui comunicat de presa, desfasurarea actiunii umanitare "Cu o floare se face primavara, pentru familia Todoran!". Acțiunea a constat in achiziționarea a 500 de flori și oferirea acestora unor femei…

- Teatrul „Alexandru Davila” va pune in scena un nou spectacol: „URMUZ”, al carui subiect il are in centrul atenției pe scriitorul avangardist Demetru Dem. Demetrescu-Buzau, nascut la Curtea de Argeș, in urma cu 140 de ani. Spectacolul se joaca sambata și duminica, 11-12 martie. Autorul piesei este Valeriu…

- Sala Festiva "Constantin Brancuși" din incinta Liceului Tehnologic cu același nume din Targu Mureș va gazdui marți, 28 februarie, de la ora 14.00, o ședința cu directorii și directorii adjuncți din unitațile de invațamant preuniversitare de stat din județul Mureș. "Tematica ședinței: pregatirea simularii…