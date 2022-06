Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost invins de Rafael Nadal in sferturi la Roland Garros, Novak Djokovic va pierde prima poziție in clasamentul ATP. In cel mai rau scenariu posibil pentru sarb, acesta va ocupa locul patru incepand din 13 iunie.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In optimi, romanca a fost invinsa, in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 3-6, de americanca…

Organizatorii, Federatia Franceza de Tenis (FFT), s-au confruntat deja cu critici pentru meciurile incheiate prea tarziu seara, unul fiind Rafael Nadal, omul cu 13 titluri Porte d'Auteuil, castigator in meciul cu Botic Van De Zandschulp, scor 6-3, 6-2, 6-4, conform news.ro.

- Novak Djokovic s-a calificat in turul trei de la Roland Garros, dupa ce a trecut in trei seturi de Alex Molcan. Slovacul este noul elev al lui Marian Vajda, antrenor care l-a ajutat pe Nole sa caștige cele 20 de titluri de Grand Slam.

OPPO și Federația Franceza de Tenis au anunțat reinnoirea acordului de parteneriat pentru urmatoarele doua ediții ale turneului, din 2022 și 2023. In cadrul turneului 2022, ce se deruleaza din 16 mai pana in 5 iunie, OPPO va lansa „RG x OPPO Photo Gallery", o expoziție digitala de fotografii realizate…

Constructorul francez de automobile Renault a devenit partener Premium al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, in urma unui acord semnat cu Federatia Franceza de Tenis (FFF), au anuntat joi cele doua parti, citate de presa din Hexagon, conform Agerpres.

Jucatorul francez de tenis Jo-Wifried Tsonga si-a anuntat retragerea din activitate la 36 de ani. Ultimul turneu la care va participa va fi cel de la Roland Garros, din luna mai, relateaza News.ro.