Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia, una dintre tarile cu cea mai ridicata acoperire vaccinala din lume, se confrunta cu valul cinci al pandemiei de COVID, dupa ce varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV2 a devenit dominanta.

- Autoritatile spaniole au raportat marti seara cel mai mare numar de noi infectii cu SARS-CoV-2 inregistrat vreodata in tara, iar incidenta a ajuns la 695 de cazuri la 100.000 de locuitori si cel mai afectat grup de varsta este 20 - 29 de ani, potrivit TVE. Ministerul Sanatatii a anuntat marti,…

- Ucraina a raportat un numar record al deceselor cauzate de COVID-19 in interval de 24 de ore. Acest indicator a ajuns marti la 734, fata de precedentul record, de 614 decese, inregistrat in 22 octombrie. In ultima zi au fost consemnate 19.120 noi cazuri de COVID-19 in Ucraina. De la inceputul pandemiei…

- Marți, 19 octombrie, este pentru Dambovița ziua cu cele mai negre statistici de la inceputul pandemiei. In 24 de ore, Post-ul DAMBOVIȚA: Marți 19 octombrie, record de infectari cu Covid-19: 427 de cazuri in doar 24 de ore apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Dambovița stabilește record dupa record la numarul de infectari cu Covid-19. Situația din localitați (19 octombrie) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In aceasta dimineața, autoritațile buzoiene din sanatate au anunțat un nou record negativ al pandemiei: peste 300 de noi imbolnaviri au fost confirmate in ultimele 24 de ore. In raportarea de azi sunt anunțate și cinci decese in randul pacienților cu COVID. Astazi, 14 octombrie, situația epidemiologica…

- RECORD ABSOLUT de infectari cu COVID anunțat de premierul Cițu inaintea datelor oficiale: PESTE 15.000 de cazuri, in ultimele 24 de ore RECORD ABSOLUT de infectari cu COVID anunțat de premierul Cițu inaintea datelor oficiale: PESTE 15.000 de cazuri, in ultimele 24 de ore Premierul Florin Cițu a anunțat…

- Autoritatile sanitare din Botosani au comunicat, sambata, un numar record de cazuri de COVID-19 in doar 24 de ore, in valul patru al pandemiei. Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei, in ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2…