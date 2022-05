Spectacolul ”Căsătoria” – o nouă premieră la Teatrul Municipal Baia Mare Saptamana aceasta, Secția Drama a Teatrului Municipal Baia Mare va prezenta in premiera, spectacolul ”Casatoria”, dupa N.V. Gogol, in regia lui Mihai Gligan. Scenografia este semnata de Mihai Valu, iar din distribuție fac parte actorii Sanda Savolszky, Wanda Farkaș, Inna Andriuca, Eduard Bindiu, Andrei Dinu, Dan Cordea, Mircea Gligor, Raul Hotcaș, Rodica Pașca, Alex Macavei și Andrei Han. Premiera este programata vineri, 13 mai, de la ora 19.00, la sala mare – cu publicul pe scena, prețul unui bilet fiind 25 lei. Despre spectacol: Mai mulți pretendenți și o fata de maritat iși dau intalnire. E… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

