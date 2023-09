Stiri pe aceeasi tema

- Alerta s-a dat dupa o degajare de fum intr-o camera tehnica la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timisoara,. Aproximativ 25 de copii au fost evacuati si dusi in corpul principal de cladire. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit in urma evenimentului, relateaza news.ro.„Incidentul s-a…

- Timișoara este unul dintre cele peste 300 de orașe de pe continent unde va avea loc Noaptea Cercetatorilor Europeni. Evenimentul se va desfașura in consorțiul ReCoNnect, in formatul unui Targ de stiinte si tehnologie și va fi gazduit de Observatorul Seismologic din Timișoara (str. Glad nr. 59), in intervalul…

- Generatia 2015 a clubului CFR Timisoara continua sa se remarce la turneele nationale si internationale. Char astazi, micutii pregatiti de Adrian Brazovan s-au impus la un puternic turneu organizat in Banie, unde au mai participat printre altele echipe ca U Craiova, FCU Craiova, Academia Gica Popescu,…

- ​​​​​​​O tanara mama și-a aruncat cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Dupa oribilul gest, femeia a vrut sa se arunce și ea. A fost oprita de polițiști și dusa la spital. Are 23 de ani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3…

- Proiectul „Mosaic Minds”, o inițiativa prin care au fost reunite organizații de educație, cultura și tehnolgie pentru a oferi copiilor și tinerilor cu varste cuprinse intre 6 și 16 ani o serie de evenimente culturale, a fost lansat de asociația Xeo și fundația Artmedia, in parteneriat cu Fundația pentru…

- Expunerea neprotejata și prelugita la soare inseamna insolație, decompensarea bolilor cronice, imbatranirea pielii. Totuși, potrivit dr. Claudia Tirziu, ”cea mai grava afecțiune asociata razelor solare ramane cancerul de piele”. Este vorba despre melanom, carcinom bazocelular și cancerul cu celule scuamoase.…

- La Muzeul Satului Banatean din Timisoara s-a predat o altfel de lectie despre istoria si tradițiile din regiune. Copii de toate varstele, insotiti de parinti sau bunici, au putut asculta poezii recitate in dulcele grai banatean.

- Pentru mulți, numele lui Virgil Ianțu este asociat cu formatul ”Vrei sa fii milionar”. La inceputul anilor 2000, cand ”milioanele” aveau alta valoare, a facut milionari mai mulți romani excepționali in cunoștințe. Insa, pana sa imparta milioane de lei, Gataianțu, așa cum il cheama pe solist in buletin,…