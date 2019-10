Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European și-a reafirmat, la finele lunii septembrie, opoziția fața de brevetarea plantelor obținute prin metode naturale. In acest sens, deputații europeni au votat in favoarea unei rezoluții care spune ca plantele obținute prin proceduri de selecție tradiționale, precum incrucișarea și…

- Aurelian Temisan si Monica Davidescu revin la Timisoara cu un nou spectacol, „Eu te cred daʹ… tu ma minti!”, o adaptare a piesei bulevardiere „La Menteuse” de Jaques Bricaire si Maurice Lasaygues, in regia lui Liviu Lucaci, care a fost jucata pentru prima data in 1987, la teatrul parizian „Petit Marigny”.…

- Premierul Viorica Dancila reactioneaza la situatia din Parlament, unde Opozitia a reusit sa stranga miercuri o majoritate pentru amanarea votului pe motiunea de cenzura de sambata pentru joia viitoare. Dancila afirma ca opozitia da dovada de ipocrizie.CITESTE SI: Bautura care curața ficatul de…

- Luna octombrie aduce la sala Studio „Utu Strugari” a teatrului national timisorean si prima premiera a acestei stagiuni, „Matusa Julia si condeierul”, dupa Mario Vargas Llosa, pusa in scena de regizorul Sabin Popescu doua spectacole pentru copii, „Pinocchio” si „Disney – Beauty and the Beast”, alaturi…

- Autism Voice, asociația care sprijina copiii cu autism din Romania de mai bine de 11 ani, organizeaza pe 17 septembrie a IV-a ediție a Balului Bucuriei, un eveniment caritabil destinat strangerii de fonduri pentru micuții cu tulburari din spectrul autist. Evenimentul din acest an invita participanții…

- La doua zile de la cumplitul accident in care a fost implicat Mario Iorgulescu, au aparut imaginile surpinse de camerele de supraveghere din zona unde a avut loc impactul. Bolidul condus de fiul lui Gino Iorgulescu are o viteza uluitoare Soferul din cealalta masina, un tanar de 24 de ani, tatal a doi…

- Tove Lo, James Arthur, Tujamo, Dmitri Vegas & Like Mike si Steve Aoki au facut spectacol in noaptea de joi spre vineri, pe scena principala, in fata a zeci de mii de spectatori. O trupa cu greutate, Morcheeba, a sustinut un concert pe una dintre scenele secundare.