- Teatrul national timisorean va avea in aceasta luna spectacole in sala studio „Utu Strugari”, unde vor putea fi vazute cate doua reprezentatii cu spectacolele „Matusa Julia si condeierul” si „Prin oglinda”, si spectacolele „Aeroport”, „Pisica verde” si „Casa de pe granita”. In Sala 2 vor avea loc doua…

- Scenele șocante s-au petrecut la finalul confruntarii pe care cei de la Petrolul au caștigat-o cu 1-0. Incidentul a avut loc in zona centrala a Ploieștiului, mașinile și autocarul cu fani de la Rapid și ASU Poli fiind blocate de suporterii gazdelor. In urma altercației, aproape 100 de suporteri…

- „Impreuna putem schimba destine!” Sub acest slogan Asociația Europeanul și-a propus sa organizeze Balul Comunitații Aradene și se pare ca aradenii, oameni de afaceri și antreprenori, au raspuns pozitiv invitației. Aurelian Boiț, președintele Asociației Europeanul, este cel care a stat in spatele acestui…

- „Sunt o baba comunista” este primul spectacol al teatrului national in luna noiembrie, la Sala 2, o premiera realizata dupa Dan Lungu, si va avea mai multe reprezentatii, dintre care una in cadrul FEST-FDR 2019, alaturi de alte doua spectacole, „Capat de linie” si „Cercurile increderii”. In aceeasi…

- Unul dintre cele mai iubite evenimente de la Opera Comica pentru Copii are loc in acest weekend, in serile de vineri, sambata și duminica. Vrajitoarele din spectacolele OCC va asteapta cu un tur complex prin culisele teatrului si cu povesti pe masura. Turul se adreseaza copiilor cu varsta de peste trei…

- Soprana Angela Gheorghiu o descrie pe Tamara Buciuceanu ca fiind "una dintre cele mai importante actrite din istoria actoriei romanesti". "Draga noastra Tamara, nu stii cate rauri de lacrimi starneste disparitia ta. Faci parte din familiile tuturor romanilor din Romania si de oriunde in lume s-ar afla…

- Aurelian Temisan si Monica Davidescu revin la Timisoara cu un nou spectacol, „Eu te cred daʹ… tu ma minti!”, o adaptare a piesei bulevardiere „La Menteuse” de Jaques Bricaire si Maurice Lasaygues, in regia lui Liviu Lucaci, care a fost jucata pentru prima data in 1987, la teatrul parizian „Petit Marigny”.…

- ARAD. Balul Comunitații Aradene are la baza un concept original, care iși propune sa devina un eveniment de tradiție in peisajul filantropic al județului Arad. “Prin acest eveniment, dorim sa atragem cat mai multe persoane fizice și companii, care sa sprijine semenii aflați in dificultate…