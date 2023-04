Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul național incepe luna in sala studio „Uțu Strugari” cu spectacolul „Amintiri din epoca de școala”, o adaptare dupa schițele lui Caragiale, urmat de recenta premiera „Maria din Magdala”, piesa a scriitorului și dramaturgului timișorean Ion Juca Rovina, care se dorește a fi o viziune teatrala asupra…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de CFR, Asocierea I.S.P.C.F. SA (lider de asociere) – SC BAICONS IMPEX SRL a fost desemnata castigatoare pentru toate cele 3 loturi, valoarea totala a ofertelor depuse fiind de 15.226.284,41 lei. Potrivit companiei, lotul 2, Sucursalele Regionale CF…

- Spectacolul de balet „Creațiunile lui Prometeu” de Ludwig van Beethoven – o reinterpretare a vechiului mit grec in spiritul iluminismului – deschide, in data de 1 februarie, programul lunii la opera timișoreana. Daca in legenda antica, Prometeu fusese aspru pedepsit pentru ca a furat focul zeilor și…

- Bucureștiul este orașul cu cele mai mari salarii din țara, avand o medie de 4.500 de lei, conform datelor Salario , comparatorul de salarii realizat de eJobs. In schimb, orașul cu cele mai mici lefuri din țara este Costești, din județul Argeș, mai arata datele. Orașe cu cele mai mari medii salariale…

- In anul 2021, sute de romani in principal din Arad și Timișoara au devenit proprietari in Ungaria. Casele cu teren de sute, chiar mii de metri patrați sunt la un preț de chilipir. Incep de la 2.500 de euro și pot ajunge la 60.000 de euro, dar in acest ultim caz vorbim despre locuințe de lux. In principal,…

- Deși are dintotdeauna renumele de „zgarcit”, Dan Negru a adunat o avere impresionanta in cei 25 de ani de televiziune. Prefera sa spuna despre el ca este cumpatat și vizionar, nu zgarcit, insa aceste doua calitați l-au ajutat sa faca mulți bani. Dan Negru este unul dintre cei mai de succes oameni de…

- Licitația organizata de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara (AFR) pentru achiziția de trenuri a ajuns in etapa de evaluare a ofertelor: un producator polonez și o asociere romano-italiana sunt singurii ofertanți, in condițiile in care contractul are o valoare totala de peste 4 miliarde lei.In…

- Saptamana viitoare, pe 2 februarie, Colegiul Medicilor din Romania organizeaza la Iasi o dezbatere privind greselile medicale. Dezbaterea va avea loc in Aula Alexandru Braescu - Cladirea Nicolae Leon, de pe strada Grigore Ghica Voda nr. 13, in intervalul orar 13.00-16.00. La eveniment sunt asteptati…