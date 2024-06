Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea zi de FITS aduce in fața publicului spectacole captivante de teatru, muzica și dans, dintre care cinci sunt cu acces liber. Conform tradiției, FITS prezinta in perioada festivalului, care anul acesta are loc intre 21 și 30 iunie, FITSRecomanda – o rubrica informativa cu cele mai captivante…

- Cea de-a patra zi de FITS aduce in fața publicului spectacole captivante de teatru, muzica și dans, dintre care șase sunt cu acces liber. Conform tradiției, FITS prezinta in perioada festivalului, care anul acesta are loc intre 21 și 30 iunie, FITSRecomanda – o rubrica informativa cu cele mai captivante…

- Cea de-a treia zi de FITS aduce in fața publicului zeci de spectacole captivante de teatru, muzica și dans, dintre care zece sunt cu acces liber. Conform tradiției, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, prezinta intre 21 și 30 iunie rubrica FITSRecomanda, ce are ca scop prezentarea celor mai…

- Cea de-a doua zi de FITS aduce in fața publicului Procesul lui Kafka, dansuri africane, un concert de orga, dar și zece spectacole cu acces liber, plus multe alte surprize. Conform tradiției, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu prezinta intre 21 și 30 iunie rubrica FITSRecomanda, ce are ca…

- RC Gura Humorului a urcat pe locul 4 in clasamentul Diviziei Naționale la rugby, dupa ce a caștigat, pe teren propriu, in fața celor de la RC Grivița București, cu scorul de 34-24, intr-un meci restant din etapa a II-a a sezonului. Echipa antrenata de Sean Morrell a reușit a patra victorie stagionala…

- Scopul proiectului Creștem prin Teatru, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, este implicarea elevilor din comuna Rediu in realizarea unei piese de teatru experimentale (cu actori neprofesioniști, elevi). Prin aceasta activitate, elevii vor fi mobilizați intr-o direcție favorabila…

- Majestatea Sa Regele Felipe al VI-lea acorda Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu Placa de Onoare a Ordinului Meritul Civil al Spaniei. Onoranta distincție din partea Majestații Sale va fi inmanata de E.S. Jose Antonio Hernandez Perez-Solorzano – Ambasadorul Spaniei in Romania in cadrul…

- Directorul de spectacole al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Alina Mihaescu, a adus la cunoștința publicului in cadrul unei conferințe de presa tarifele la bilete dar și la abonamente care vor fi practicate la ediția din acest an a Festivalului Internațional ”Zilele Teatrului Matei Vișniec”.…