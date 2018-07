Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de artisti internationali au confirmat prezenta la cea de a 10-a editie a Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti, manifestare organizata de Primaria Capitalei, prin ARCUB, in perioada 13 iulie - 5 august. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de organizatori,…

- Cele mai mari cresteri ale costurilor fortei de munca au avut loc în România. În prima parte a acestui an, cresterea a fost de 12,7%. Cresteri mari ale costurilor au mai avut loc si în Letonia (11,2%), Ungaria (10,3%), Republica Cheha (9%) si Slovacia (8,5%). Cele mai…

- Exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arata intr-un raport al Eurostat. Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria…

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat. La sfarsitul anului 2017, cele mai scazute rate ale datoriei publice…