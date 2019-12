Stiri pe aceeasi tema

- ”Decembrie Magic” continua in centrul Ramnicului: joi, 5 decembrie, incepand cu ora 16.00, cei mici, dar si cei mai mari, sunt asteptati in Scuarul Mircea cel Batran la un spectacol in cinstea unuia dintre cele mai indragite si pline de semnificatii personaje ale sarbatorilor de iarna – Mos Nicolae.…

- Un spectacol tradițional dedicat Nașterii Domnului va avea loc in 7 decembrie in Scuarul “Mircea cel Batran”, la orele 18:00, susținut de actorii Teatrului Ariel. La eveniment vor participa și voluntarii Teatrului Municipal “ Ariel”, alaturi de elevi de la Școala Waldorf din Ramnicu Valcea. Regia spectacolului,…

- Bradul de Craciun, care va infrumuseta sarbatorile din aceasta iarna in zona centrala a Ramnicului, si-a inceput deja drumul catre noua sa casa. Arborele cu o inaltime de aproape 30 m, provenit din masivul Cozia – Ocolul Silvic Calimanesti, urmeaza sa fie montat in Scuarul Mircea cel Batran in cursul…

- Joi, 14 noiembrie 2019, ora 12.00, consilierii locali au fost convocați in ședința extraordinara, ocazie cu care primarul Mircia Gutau a supus aprobarii “Proiect de hotarare privind aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2019 și a bugetului estimat aferent organizarii acestora…

- Un barbat, de 62 ani, din Slatina, judetul Olt, a fost reținut astazi, pentru 24 de ore, pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Suspectul a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Suspectul este acuzat ca, prin metoda „imprietenirii cu victima”, i-a cerut unui barbat…

- Publicul tanar are ocazia sa vada in perioada 22-25 octombrie, in premiera nationala, la Teatrul ''Gong'' din Sibiu, patru spectacole - lectura, dupa piese germane si mexicane contemporane, potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES. Copiii si adolescentii vor…