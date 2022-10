Stiri pe aceeasi tema

- A treia premiera a stagiunii 2022/2023 va putea fi vizionata la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara in 21 octombrie, la Sala Mare. Este vorba despre spectacolul „Caravaggio”, in regia lui Visky Andrej, pe un text scris de Visky Andras.

- Teatrul German de Stat Timișoara anunța o noua premiera, prima din aceasta stagiune. Este vorba de „Livada de vișini”, de A.P. Cehov, in regia lui Volker Schmidt, care va avea loc vineri, 28 octombrie 2022, incepand cu ora 19.30. „Livada de visini” este ultimul text major al autorului rus, pe care…

- Moment istoric pentru cel mai nou sport recunoscut oficial in Romania, padelul. La mai puțin de trei luni de la recunoașterea oficiala de catre Ministerul Tineretului și Sportului, jucatorii de padel din Timișoara participa la cea mai importanta competiție continentala dedicata acestui sport de…

- Experiențe in apropiere de Timișoara, accesate cu mijloacele de transport in comun. Ospitalitate de-a lungul Pistei de biciclete Romania-Serbia și Turul virtual al evenimentelor Revoluției din 1989 – acestea sunt propunerile Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș (APDT).

- Sambata, 1 octombrie, cu incepere de la ora 23, la Faber in Timișoara va avea loc un eveniment deosebit, care il aduce pe artistul turc Kaan Duzarat in premiera in orașul de pe Bega. Invitatul special al acestei petreceri este implicat intr-o serie de proiecte muzicale, care au menirea de a explora…

- O operatie complexa a fost realizata la Centrul de Chirurgie Toracica a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara, de catre chirurgi ai spitalului si de la Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti, in cadrul careia s-a folosit pentru prima data o metoda hibrida…

- O interventie chirurgicala in premiera a fost realizata la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, in colaborare cu o echipa de specialisti in chirurgie de la Institutul Marius Nasta din Bucuresti. Interventia a fost prima in care s-a folosit o metoda hibrida, care a combinat chirurgia…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, a adus cel mai bun rezultat obținut de o echipa universitara romaneasca in istoria Jocurilor Europene Universitare. Este vorba de calificarea…