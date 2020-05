Spectacole în aer liber cu maximum 500 de spectatori, de la 1 iunie Dupa1 iunie vor putea fi organizate din nou spectacole in aer liber,insa la acestea nu pot participa mai mult de 500 de oameni, caretrebuie sa respecte cu strictețe regulile de distanțare.„Vordeveni posibile spectacolele in aer liber, cu un numar de pana lamaximum 500 de spectatori, insa aceștia vor trebui sa fie așezațipe scaune, la distanțele care sunt impuse de regulile de distanțare,cu un control foarte strict la intrare și, evident, cu respectareatuturor normelor de igiena”,a declarat joi președintele Klaus Iohannis.Dupao ședința cu mai mulți membri ai Guvernului care a avut loc laPalatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre masurile de relaxare anunțate de președintele Klaus Iohannis ca urmand sa fie aplicate din 1 iunie se numara și posibilitatea reluarii spectacolelor in aer liber. Potrivit sursei citate, din 1 iunie vor fi posibile spectacolele in aer liber. Vezi VIDEO: Klaus Iohannis: FARA declarație pentru…

- Klaus Iohannis a anunțat joi, dupa intalnirea cu premierul și mai mulți miniștri, ce masuri de relaxare se vor adopta de la 1 iunie. De la 1 iunie nu va mai fi nevoie de declarație pe propria raspundere la ieșirea din localitatea de domiciliu, iar terasele vor fi redeschise cu respectarea unor reguli.…

- Unadintre masurile de relaxare introduse dupa 1 iunie esteposibilitatea de a ieși din localitate fara declarație pe propriaraspundere.Dupao ședința cu mai mulți membri ai Guvernului care a avut loc laPalatul Cotroceni, președintele KlausIohannis a anunțat principalele masuri de relaxare care vor fiimplementate…

- Șerban Nicolae susține ca ordinele privind masurile de protecție sanitara in spațiile publice au fost emise abia la doua luni dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decretat starea de urgența. „Din 16 martie, Romania a intrat in starea de urgența, iar doua luni mai tarziu, in starea de alerta,…

- Seful statului a amintit ca Romania a trecut de cateva zile din starea de urgenta in starea de alerta, perioada in care a constatat ca foarte multi romani respecta regulile - poarta masti de protectie si mentin distantarea sociala. "Din nefericire, au fost in aceste zile niste exemple de comportamente…

- Viorica Dancila a avut o scurta intervenție pe Facebook, in care l-a acuzat pe Klaus Iohannis de demagogie și ca acopera gafele de la guvernare ale Guvernului condus de Ludovic Orban. „Domnule Iohannis, discursul dvs. de azi mi-a creat senzația ca v-ați teleportat cu 6 luni in urma, in plina campanie…

- PSD a anuntat, marti, ca daca Guvernul nu ia masuri in cazul parintilor care, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta, nu vor avea cu cine sa lase copiii in casa, va actiona pentru adoptarea rapida a unui act normativ in Parlament. "Parintii nu au cu cine sa lase copiii acasa. Pentru ca scolile…

- ALDE a criticat miercuri declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si a afirmat ca seful statului "iese public sa ne anunte ce va face Guvernul Orban", "ca sa ne fie foarte clar cine e seful guvernului". "In lipsa de solutii concrete, domnul Iohannis ne vinde iluzii! De acum ne putem astepta…