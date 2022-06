Spectacole impresionante oferite de Fanfara Muzica Apelor in luna iunie in Constanta si Statiunea Mamaia

Stiri pe aceeasi tema

- ZIUA de Constanta in parteneriat cu Agentia de turism TOMIS TRAVEL va ofera un sejur de 3 nopti, pentru maxim 3 persoane, intr o locatie tip studio, dotata cu tot ce ai nevoie pentru a ti incarca bateriile, la mare. Perioada sejurului este 23 ndash; 26 iunie. Studio Povesti la Mare 3 este un loc destinat…

- Teatru de papusi, spectacole de magie, face-painting sunt printre evenimentele la care sunt asteptati sa participe copiii, pe 1 iunie, in patru parcuri din municipiul Constanta, a informat, marti, administratia locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Amplasamente pentru desfasurarea de activitati cu caracter temporar pentru perioada sezonului estival 2022, in zone publice in Statiunea Mamaia.Serviciul Autorizare Activitati Economice din cadrul Primariei municipiului Constanta aduce la cunostinta operatorilor economici interesati ca, in perioada…

- RAJA S.A. anunta ca in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta magistrala de apa, cu diametrul de 800 mm, din incinta Sursei Cismea 1C din municipiul Constanta. Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile de miercuri, 18 mai, de la ora 22.00, pana joi, 19…

- Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, privind inregistrarea modificarea datelor in registrul agricol Declaratiile se vor depune la sediul Primariei municipiului Constanta, situat in Bd. Tomis nr. 51, Camera 212. Nedeclararea la termene se sanctioneaza…

- Lucrarile care se efectueaza in zona strada Soveja bulevardul Tomis, intre City si Dacia din municipiul Constanta au dat mari batai de cap soferilor, ieri, 19 martie. Rabdarea le a fost pusa la incercare conducatorilor auto. A inceput calvarul pentru soferii care circula pe tronsonul cuprins intre intersectiile…