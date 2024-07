Stiri pe aceeasi tema

- A treia ediție a celui mai mare festival romanesc din Statele Unite al Americii, “Romanian Weekend at The Wharf”, a avut loc pe incantatoarea promenada The Wharf din Washington, DC, timp de trei zile, in perioada 12-14 iulie 2024.Organizat de Ambasada Romaniei in S.U.A.

- Ambasada Romaniei in S.U.A. și Institutul Cultural Roman din New York, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul mai multor parteneri locali, organizeaza, in perioada 12-14 iulie 2024, la Washington, cea de-a treia ediție a „Weekend-ul romanesc de la Washington” / “Romanian Weekend…

- Festivalul Internațional Orgile Cetații din Timișoara se intoarce pentru a treia ediție – o noua calatorie muzicala prin patrimoniul cultural al Timișoarei. Șaisprezece orgi – șaisprezece concerte diferite – șaisprezece ocazii de descoperire a unor spații istorice din urbea de pe Bega, ocazia perfecta…

- In 16 iunie 2024, Asociația Romanilor din Republica Croația deschide a treia ediție a proiectului „Patrimoniul cultural romanesc la viitor” cu un eveniment de amploare dedicat Zilei Universale a IEI, care va avea loc la Zagreb, capitala Croației. Evenimentul de la Zagreb va fi organizat in parteneriat…

- Inscrierile la a treia editie a New Draft, rezidenta de dezvoltare de scenarii, care se desfasoara in format online si fizic, se prelungesc cu sapte zile. Noul deadline de depunere a proiectelor este pe 2 iunie, ora 23.59.

- Luni, 27 mai, ora 19.00, in Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național București are loc a 32-a ediție a GALEI PREMIILOR UNITER, care poate fi urmarita online pe www.uniter.ro și in direct pe TVR Cultural. O ediție care aduce in prim plan cei mai buni artiști și cele mai bune producții din anul 2023,…

- A doua editie LYNX Festival, primul eveniment de la noi din tara dedicat exclusiv fotografiei si filmului documentar de natura, initiat de Asociatia Romania Salbatica si Asociatia Forona, va avea loc la Brasov, intre 4 si 9 iunie.

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, 17 aprilie 2024, la Biblioteca Municipala „Eugen Lovinescu" din Falticeni s-a desfașurat a treia ediție a evenimentului cultural-religios „Pași spre Inviere". Manifestarea a fost organizata de Biblioteca Municipala „Eugen ...