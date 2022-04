Spectacole de teatru independent, în weekend la ARCUB Doua spectacole prezentate de teatre independente vor fi invitate in weekend, pe scena centrului cultural ARCUB din strada Lipscani in cadrul Stagiunii Artelor Performative, noteaz[ news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Rusia intentioneaza sa puna capat restrictiilor asupra zborurilor catre si dinspre 52 de tari "prietene", dupa 9 aprilie, parte a planurilor sale de a reduce masurile luate pentru a incetini raspandirea Covid-19, a declarat luni prim-ministrul Mihail Mishustin, transmite Reuters, conform news.ro.

ARCUB lanseaza, in aprilie, Stagiunea Artelor Performative ce prezinta la Sala Mare a Hanului Gabroveni o selectie de spectacole de teatru, dans si teatru pentru copii realizate de operatorii culturali independenti din Bucuresti, conform news.ro.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis duminica ca Romania dorește o ancheta internaționala cu privire la atrocitațile reclamate de ucraineni in localitațile ocupate de invadatorii ruși.

De Ziua Mondiala a Teatrului, sarbatorita la 27 martie, actori ai Teatrului National din Bucuresti din generatii diferite vor fi pe scena, in toate cele sase sali, in spectacole din repertoriul curent dar si in alte evenimente programate la aceasta data, informeaza News.ro.

Animatia „Rosu aprins/ Turning Red", regizata de Domee Shi, a urcat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, generand venituri de 915.074 lei.

Proiectii de filme frantuzesti premiate, conferinte, concerte, spectacole sau expozitii vor avea loc duminica, 20 martie, dar si luni, 21 martie la institutii din subordinea Ministerului Culturii, unele fiind derulate in mediul online, cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, conform news.ro.

„Batman/ The Batman", in regia lui Matt Reeves, cu Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoe Kravitz in roluri principale, a debutat pe primul loc la box office-ul romanesc de weekend, conform news.ro.

Filmul de actiune „Uncharted", regizat de Ruben Fleischer, cu Tom Holland si Marc Wahlberg in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, dupa ce a fost vizionat de 52.973 de spectatori si incasari de 1.356.692 de lei, conform news.ro.