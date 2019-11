Stiri pe aceeasi tema

- Zi neobișnuit de calda, marți, in tot județul Alba. Meteorologii anunța temperaturi ridicate in toate orașele județului. Vor fi 20 de grade Celsius la Alba Iulia și Sebeș, 21 de grade la Blaj și Aiud și 19 grade la Ocna Mureș. Ceva mai racoare va fi in Munții Apuseni. Ca reper, la Abrud vor fi […]…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in Alba: 592 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 29 octombrie 2019, in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Aiud, Cugir și Sebeș. In județ sunt disponibile, in total,…

- Fanfara „Augustin Bena” a județului Alba continua stagiunea concertelor de promenada desfașurate in orașele din județul nostru cu o noua reprezentație in Piața „Avram Iancu” din centrul „Capitalei Țarii Moților”. Dupa concertul din duminica trecuta de la Blaj, concertul din Campeni va avea loc joi,…

- Ziarul Unirea ANM: COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, marți dimineața, pana la ora 10. Localitațile vizate Județul Alba se afla, marți dimineața, sub cod galben de ceața. Atenționarea este valabila pana la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, se așteapta fenomene meteo de ceata care determina scaderea…

- In data de 9 octombrie 2019, impreuna cu directorul Institutului Confucius din Sibiu, prof. dr. Constantin Oprean, Prefectul județului Alba, Danuț- Emil Halalai, si delegatia din partea Chinei, au semnat parteneriatul educațional intre Inspectoratul Școlar Județean Alba, Institutul Confucius și Universitatea…

- Acțiune rutiera La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din Blaj au organizat o acțiune avand ca scop creșterea gradului de disciplina rutiera și prevenirea accidentelor. Cu aceasta ocazie polițiștii au constatat 2 infracțiuni in flagrant și au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, in…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in Alba: 237 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir și Campeni. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 1 octombrie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In județ sunt disponibile, in total,…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in Alba: 498 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20 august 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In județ sunt disponibile, in total,…