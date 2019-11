Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Marie Curie din Bucuresti functioneaza deja un asemenea centru, amenajat de ONG-ul Inima Copiilor, insa copiii sunt operati, momentan, de chirurgi italieni, in timp de la Timisoara centrul a fost dotat de Ministerul Sanatatii, iar la Iasi este in curs de dotare. De asemenea, medicii din…

- Orchestra filarmonica Altenburg-Gera prezinta la Timisoara doua concerte dedicate oraselor partenere (Gera fiind o localitate din Germania infrațita cu Timișoara), iar la Bucuresti un concert aniversar dedicat implinirii a 30 de ani de la caderea zidului Berlinului. Filarmonica germana va sustine in…

- In trimestrul al treilea, productia de hidrocarburi a insumat 8,06 milioane boe, in scadere cu 2,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie scrie Agerpres. Productia de gaz metan extras brut a fost in perioada ianuarie-septembrie 2019 de 25,39 milioane boe (plus 0,7%), iar in trimestrul…

- La inceputul lunii iulie, Carrefour a lansat, in Bucuresti, un program-pilot intitulat "Punem pret pe plastic", prin intermediul caruia clientii puteau duce la magazin o sticla PET, primind in schimb legume sau fructe produse de fermieri romani. Pentru ca rezultatele acestei campanii au fost chiar peste…

- Volumul inchirierilor spatiilor de birouri se ridica la 339.100 mp la finalul primelor trei trimestre ale anului, cu 65.430 mp mai mult (24%) decat anul trecut in aceeasi perioada, potrivit unei monitorizari ESOP asupra datelor centralizate de principalii brokeri din piata, care arata ca cele mai mari…

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai indragite cintarețe din Romania, revine pentru un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 17 octombrie, de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente…

- Nunta mare in lumea muzicala! Dupa 15 ani in relația cu Marilena, solistul Ciro de Luca și-a luat inima in dinți și a dus-o la altar. Cantarețul napoletan și-a dorit o petrecere romaneasca 100% pentru a-și uimi invitații veniți din toata Europa, iar pentru asta a ales un conac de la Bran, in inima țarii.…

- O serie de 16 tururi ghidate vor avea loc in capitala cu prilejul Festivalului International George Enescu, invitandu-i pe bucuresteni, si turisti deopotriva, pe urmele lui Enescu prin oras. Tururile ghidate se vor derula in perioada 6 – 22 septembrie. Tururile sunt incluse in programul Festivalul e…