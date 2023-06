Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, Institutul Cultural Roman, prin reprezentantele sale din strainatate, a pregatit o serie de evenimente dedicate celor mici, precum ateliere de promovare a stiintelor, desen si poezie, expozitie de pictura, ateliere de lectura, jocuri. De asemenea, ICR a lansat…

- Inainte de sarbatorirea oficiala a Zilei Internaționale a Copilului, Organizația Femeilor Social-Democrate din Municipiul Brașov a organizat o petrecere speciala pentru copiii Asociației Copiilor cu Sindrom Down „Zambete și suflete curate”. Dupa cum am promis sa sprijinim și sa aducem bucurie in viața…

- Joi, 1 iunie 2023, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba sarbatoresc Ziua Internaționala a Copilului, in inima Cetații Alba Carolina, pe strada Muzeului, unde instalam caravana veseliei, cu carți, jocuri și jucarii, toate pentru copii! Nu aveți cum sa ne ratați, venim cu…

- Intre 1 si 7 iunie 2023, Muzeul National Brukenthal din Sibiu va avea un program special de vizitare. Astfel, intre 1 și 3 iunie, expozitiile Muzeului sunt deschise pentru vizitare, urmand ca acestea sa fie inchise pentru vizitatori in perioada 4 – 7 iunie. Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului,…

- Pe data de 1 iunie echipa de povestitori #AfostOdata lanseaza expoziția interactiva ”Exploratori de poveste” dedicata romanilor Grigore Antipa și Emil Racovița, adresata familiilor cu copii pasionați de științele naturii.

- In 13 mai, Noaptea Muzeelor aduce peste 300 de evenimente intr-o ediție comuna Romania-Republica Moldova. La Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Muzeul Național de Arta și Muzeul Satului Banațean ofera intrare libera la expoziții și au pregatit cateva evenimente.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca pe parcursul zilei de 13 mai 2023, 12:00-22:30, in cadrul Nopții Muzeelor 2023, la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinau (Turnul de Apa), vor fi organizate un șir de evenimente cultural-artistice tematice: targ eco art, proiecție de filme documentare, expoziții…

- Weekendurile pietonale din cadrul evenimentului outdoor „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” continua cu o serie de activitați artistice și educaționale atractive pentru publicul de toate varstele.