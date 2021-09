Stiri pe aceeasi tema

- In 26 septembrie se striga „Start” la a patra ediție UVT Liberty Marathon. Competiția, care pune Timișoara pe harta maratoanelor pe șosea, aduce impreuna alergatori experimentați, dar și oameni care se afla la prima experiența de alergare. De la 2 la 42, de kilometri exista o cursa pentru fiecare. La…

- Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Simultan se desfașoara in perioada 11 – 19 septembrie, la centrul Multiplexity din Timișoara, sub motto-ul Starea Instabila a Lucrurilor. „Viata, asa cum o stiam, se schimba radical si probabil se va așeza candva intr-o forma diferita, oferind un bun prilej de a ne…

- Primaria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache in parteneriat cu Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra organizeaza in intervalul 14 -17 septembrie, cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Tineret Ștefan Iordache, se spune in comunicatul remis…

- S-a tras cortina peste cea de-a 26 a editie a Festivalului National de Folclor ”Maria Tanase”, ce s-a desfasurat timp de trei zile pe scena Teatrului National “Marin Sorescu” din Craiova. O editie de exceptie , cu 33 de concurenti veniti din toate colturile tarii, extrem de talentati. La aceasta…

- Cea de-a V-a ediție a Central European Film Festival Timișoara, care va avea loc intre 1 și 5 septembrie in mai multe spații din Timișoara și a carui tema este „Noua realitate”, se va deschide cu un cineconcert, „Manase”, pe muzica Madalinei Paval & band, ficțiunea prin film fiind o expresie a temei…

- Prima ediție a festivalului Small Creators va avea loc in perioada 22 – 23 iulie intre orele 16 și 22 la Cuib d`Arte, situat pe strada Marașești nr. 14 (etajul1), Timișoara. Acest eveniment a fost creat cu scopul de a promova artistii locali de manufactura, ideile și conceptele contemporane pe care…

- RESITA – Centrul Civic devine, in acest weekend (in zilele de 17 si 18 iulie), scena unde vom putea calatori in timp, in vremurile in care furnalele mocneau, iar viata din Resita se definea prin „lupta“ zilnica cu focul, promite municipalitatea, anuntand derularea Festivalului Focului, un eveniment…

- Small Creators aduna la un loc artiștii locali de manufactura, ideile și conceptele contemporane pe care aceștia le susțin. Sunt artiști care nu au prea avut șanse sa-și promoveze lucrarile. La pima ediție a targului puteți sa ii descoperiți și sa le cumparați decorațiunile interioare, bijuteriile,…