- Anual, Ziua Culturii Nationale este sarbatorita de Institutul Cultural Roman, atat in tara, cat si in reteaua reprezentantelor din strainatate. Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, ziua de 15 ianuarie a fost declarata Ziua Culturii Nationale, marcand astfel si data nasterii poetului Mihai Eminescu…

- Traian Gh. CRISTEA Ziua Culturii Nationale, zi de aleasa sarbatoare, nu intamplator coincide cu ve-nirea pe lume a poetului national Mihai Eminescu, despre care Tudor Arghezi a spus: „Pentru pietatea noastra depasita, dimensiunile lui trec peste noi, sus, si peste vazduhuri. Fiind foarte roman, Eminescu…

- Ziua Culturii Naționale este marcata de Teatrul „George Ciprian” cu un dublu eveniment GRATUIT: recital de muzica și poezie și spectacole ONLINE. „Din dorința de a fi impreuna, Teatrul „George Ciprian” a organizat un dublu eveniment pentru a sarbatori Ziua Culturii Naționale. Sambata, 15 ianuarie,…

- La Palatul de Cultura „Mihai Volontir” din orasul Falesti, Republica Moldova, s-a desfașurat sambata un concert de colinde, in prezența Episcopului Antonie de Balți. Concertul a fost organizat de Consiliul Raional Falesti, Directia Generala Educatie si Cultura (Falesti), Episcopia de Balti…

- Ziua Culturii Nationale este sarbatorita la Teatrul „George Ciprian” prin spectacole online, oferite gratuit publicului de pretutindeni. Astfel, sambata, de la ora 9.00, vor fi difuzate cinci spectacole online. Spectacolele vor fi disponibile și pe pagina de YouTube a Teatrului „George Ciprian”. De…

- In fiecare an, la 15 ianuarie este marcata Ziua Culturii Nationale, data fiind aleasa in semn de omagiu fata de poetul national al romanilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889).Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava marcheaza aceasta zi importanta prin organizarea unui ...

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marcheaza Ziua Culturii Nationale prin organizarea unui recital de poezie eminesciana care va fi susținut de actorii: Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Alexandru Marin și Bogdan Amurariței. Fondul muzical este asigurat de Cornel Angelescu. Recitalul va avea loc…