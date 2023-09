Stiri pe aceeasi tema

- UEFA l-a delegat pe Radu Petrescu, marți seara (22:00), la meciul Barcelona - Antwerp (transmis de Digi Sport 2, Prima Sport 3 și Orange Sport 4), in grupa H de Champions League. VAR și AVAR, tot romani: Catalin Popa și Ovidiu Hațegan. Romania nu a mai avut o echipa in grupele Champions League din 2013,…

- Preliminarii EURO 2024 | Slovacia – Portugalia 0-1 și Georgia – Spania 1-7. Meciurile conteaza pentru acțiunea echipelor naționale din luna septembrie. Selecționata din Spania s-a impus categoric in fața Georgiei, in deplasare. Ibericii au marcat de nu mai puțin de 7 ori, iar acest meci a reprezentat…

- Preliminarii EURO 2024. Franta si Olanda si-au invins adversarele din grupele de calificare pentru Campionatul European din 2024. Noua meciuri au avut loc in aceasta seara din etapa a cincea a prelimnariilor. Franta – Olanda s-a incheiat 2-0, in timp ce Olanda – Grecia s-a incheiat 3-0. Nationala Ungariei…

- Pisa – Parma 1-2 si Reggiana – Palermo 1-3 au fost in format LIVE VIDEO. Meciurile s-au vazut exclusiv in AntenaPLAY. Romanii au oferit o seara magica in Serie B. A fost o seara plina de emotii pentru romanii din Serie B, exclusiv in AntenaPLAY. Echipele lui Marius Marin, Dennis Man, Valentin Mihaila…

- Sume tot mai mari apar drept cote pe piața transferurilor pentru cei mai in forma jucatori de fotbal din lume. In acest moment, cei mai „scumpi” jucatori au prețuri de transfer estimate la 180 de milioane de euro. Este vorba despre Erling Haaland de la Manchester City – caștigatoarea UEFA Champions…

- Bernardo Silva este unul dintre cei mai urmariți jucatori de la Manchester City. Portughezul este dorit de Barcelona și Paris Saint Germain, dar caștigatoarea UEFA Champions League a fost foarte clara in privința jucatorului.

- Campioana din Insulele Feroe a mai facut o „victima”, in preliminariile Champions League, si a eliminat-o pe campioana Suediei. Klaksvik a invins-o pe Hacken, dupa o „dubla” decisa la loviturile de departajare! Klaksvik s-a calificat astfel in turul trei preliminar din Champions League, acolo unde va…

- Extrema dreapta, Riyad Mahrez (32 de ani), a semnat un contract pana in 2027 cu Al-Ahli. Campioana Europei va primi 30 de milioane de euro plus 5 milioane drept bonusuri. La Al-Ahli au mai fost aduși Roberto Firmino și Edouard Mendy plus antrenorul Matthias Jaissle, de la Salzburg. Dupa Ilkay Gundogan,…