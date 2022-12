Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii damboviteni vor participa cu un detașament pentru defilare joi, 1 decembrie a.c., alaturi de celelalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apararii Naționale la ceremonialul militar si religios organizat de Ziua Nationala a Romaniei, in Piata Tricolorului…

- Pe 6 decembrie se deschide Targul de Craciun amplasat in centrul Targoviștei, cand va fi aprins și iluminatul festiv. Evenimentul va avea loc la ora 18:00. Moș Craciun va ajunge in oral pe 16 decembrie cand va continua tradiția oferirii de cadouri pentru copii. "Iluminatul festiv va fi aprins chiar…

- Primarul Targoviștei, Cristian Stan, a anunțat astazi cand se vor aprinde luminițele de sarbatori in oraș. Momentul festiv avea loc in seara cand vine Moș Nicolae, la ora 18.00, in Piața Tricolorului, din centrul orașului. In aceeași seara se va deschide și Targul de Craciun, localizat atat in Piața…

- Municipiul Targoviște, in atmosfera sarbatorilor de iarna, iluminatul festiv va fi aprins in Ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie,Moș Craciun ajunge pe 16 decembrie The post Municipiul Targoviște, in atmosfera sarbatorilor de iarna, iluminatul festiv va fi aprins in Ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie,Moș…

- Pe 1 decembrie, CJ Dambovița va invita la Turnul Chindiei, spectacol, patinoar și atmosfera sarbatorilor de iarna , pentru prima data in județul Dambovița, Curtea Domneasca va gazdui un orașel de iarna sub motto-ul „Craciun la Turn”. Consiliul Judetean Dambovita a pregatit pe 1 decembrie, ora 17:00,…

- Municipiul Targoviște este pregatit de iarna, comandamentul de iarna este in dispozitiv, autoritatile municipale au luat toate masurile ca sa nu fie luate prin surprindere de prima zapada. Primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan impreuna cu viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu, city…

- Municipiul Targoviște va avea un Centru de colectare prin aport voluntar, primarul Cristian Stan a fost in aceasta dimineața, la sediul Guvernului Romaniei unde a avut loc ceremonia de semnare a primelor contracte de finanțare din Romania pentru realizarea unor „Centre de colectare prin aport voluntar”,…

- Municipiul Targoviște va avea insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor, administrația locala condusa de primarul Cristian Stan a depus deja proiectul ce vizeaza aceasta noua investitie chiar joi, 15 septembrie 2022. Finanțarea acestei investitii este prin PNRR, cele 100 de insule…