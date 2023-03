Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și profesorii sunt așteptați de Ziua Mondiala a Apei, pe 22 martie, la Centrul Aquapic din Timișoara. Aici vor avea parte de vizite ghidate la fosta uzina de apa, dar și de ateliere cu experimente.

- O noua premiera a teatrului național timișorean va vedea luminile rampei in 15 martie, de la ora 19,00, la Sala 2 a teatrului. Spectacolul „Slow down/Mai incet!”, de Mihaela Michailov, in regia lui Horia Suru, incheie proiectul „Viitorul copiilor”, parte din traseul „Vocile orașului”, lansat in urma…

- Formația Luna Amara prezinta noua piesa „Nu mai vine nimeni”, in prima audiție pentru publicul din Timișoara, in cadrul concertului special pe care muzicienii il vor susține la sfarșitul acestei saptamani, alaturi de ei urmand sa fie prezenți și trupa Nocktern, din Bulgaria. Luna Amara canta sincer…

- De Ziua Internaționala a Limbii Materne, teatrul maghiar „Csiky Gergely” aduce in fața publicului o premiera, „Sora soarelui, lumina stelelor”, un one-woman-show cu Tar Monika, prima reprezentație fiind programata marți, 21 februarie. Spectacolul va fi supratitrat in limba romana. Spectacolul impletește…

- In premiera in Romania, un post de radio dedica un program de 24 de ore unui oraș. Pe 17 februarie, in ziua deschiderii oficiale a anului „Timișoara, Capitala Europeana a Culturii”, Radio Romania Cultural dedica Timișoarei un program exclusiv intreaga zi. Intregul conținut al Radio Romania Cultural…

- Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, sarbatorita anual in data de 15 ianuarie, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a conferit Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara o distincție importanta. Instituția culturala implinește anul acesta 70 de ani de activitate.

- Ziua Culturii Naționale va fi marcata la Filarmonica „Banatul” din Timișoara printr-un concert susținut de membrii Orchestrei Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara. Evenimentul are loc duminica, 15 ianuarie, de la ora 19:00, in Sala Capitol. Dirijorul concertului…

- Patru instituții de cultura din Timișoara primesc de la Guvern o suma importanta anul viitor, cand orașul va fi Capitala Culturala Europeana. Este vorba despre 13 milioane de lei alocate pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”…