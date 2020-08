Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul județean pentru situații de urgența Timiș a decis sambata ca incepand din 1 august sa se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber in județul Timiș pentru toate persoanele care au implinit 5 ani in urmatoarele locuri: in spațiile publice deschise, respectiv: piețe,…

- REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2020 CRAIOVA. In acest an, in oferta este Facultatea de Medicina, cu 255 de locuri la buget si 65 de locuri la taxa. Durata studiilor este de sase ani. La Facultatea de Medicina Dentara sunt specializarile Medicina Dentara, cu 35 de locuri la buget si 55 de locuri…

- Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș, prin Școala de Arte, organizeaza doua evenimente artistice care vor avea loc in Curtea Franciscana a instituției. Intrarea este libera, iar participanții trebuie sa respecte masurile de protecției impuse in timpul pandemiei de Covid-19. Astazi,…

- Luni, 8 iunie 2020, a doua zi de Rusalii, la ora 11.00, Centrul de Cultura „Dinu Lipatti”, instituție recent inființata, care funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Argeș, iși deschide porțile la Conacul Fundațeanca, actuala casa memoriala de la Ciolcesti, din comuna Leordeni, a marelui pianist…

- Continental, companie tehnologica, a inceput lucrarile pentru extinderea centrului de cercetare si dezvoltare din Timisoara, avand programata o investitie de 33 de milioane de euro. Cladirea cu sase etaje a fost proiectata pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri, precum si o zona de testare…

- Inca 100 de romani care au lucrat in Austria in agricultura sau au ingrijit batrani acolo, au revenit in țara. Oamenii au calatorit cu un tren special, iar in aceasta dimineața au ajuns in Gara de Nord din Timișoara.

- Primul tren special destinat transportului lucratorilor sezonieri romani in Austria va pleca duminica, 10 mai, din Timisoara, numarul total de locuri fiind aproximativ 350, informeaza CFR. „Primele trenuri special comandate pentru asigurarea transportului lucratorilor sezonieri la Viena sunt solicitate…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a anuntat ca pacientii care s-au vindecat in acest spital, de COVID - 19, vor fi rechemati in unitatea medicala pentru a fi inclusi intr-un program de recuperare pulmonara si cardiaca. Este vorba in special de cei…