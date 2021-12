Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat in aceasta dimineața ca in noaptea de Revelion va fi organizat un foc de artificii in centrul orașului. Ion Lungu a spus ca a luat aceasta decizie ca urmare a noilor masuri de relaxare care au fost propuse marți seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, organizatorul Targului de Craciun, pare sa raspunda opiniilor negative lansate de mai mulți cetațeni legat de bradul artificial instalat in Piața Victoriei. Intr-o postare … interesanta pe Facebook, lansata la miezul nopții dintre sambata și duminica, instituția…

- Doua autovehicule au fost avariate sambata, dupa ce s-au ciocnit in centrul orașului Targu Jiu. Evenimentul rutier s-a produs in intersecția de la Piața Centrala. Accidentul rutier este fara victime.

- Bradul care va fi impodobit in centrul orasului Buzau a fost donat de catre o familie de buzoieni, care l-au crescut in curtea lor mai bine de 70 de ani. Este pentru al cincilea an in care municipalitatea face apel la oameni pentru a dona bradul care va fi impodobit la Targul de Craciun din centrul…

- N.Dumitrescu De acum incolo, ploieștenii trebuie sa știe ca, atunci cand iși vor da intalnire cu cineva in zona centrala, nu vor mai trebui sa spuna ”ne vedem la Pasajul de la Omnia”, ci la ”Pasajul Take Ionescu”. Iar ”rebotezarea” pasajului pietonal menționat – redenumit dupa numele omului politic,…

- Municipalitatea din Amsterdam a anulat toate festivitatile de Anul Nou organizate de primarie, inclusiv numaratoarea inversa si focurile de artificii, ca urmare a ''panoramei sumbre" provocate de rata ridicata a cazurilor zilnice de infectare si a spitalizarilor asociate COVID-19, relateaza EFE.…

- FOTO| Condiții ingrozitoare de calatorit, in Alba Iulia, in mijlocul unei pandemii: Cetațenii unui cartier, inghesuiți intr-un singur autobuz, catre centrul orașului Condiții ingrozitoare de calatorit, in Alba Iulia, in mijlocul unei pandemii: Cetațenii unui cartier, inghesuiți intr-un singur autobuz,…

- Un fotograf din Iași este singurul care inca mai face fotografie funerara cu garanție de 100 de ani. Pe langa acest lucru, George Nastasiu mai ofera și servicii complete de foto și video pentru nunți, botezuri și alte evenimente speciale. Afacere de familie veche de 40 de ani Studioul foto al barbatului…